Юрий Чайка покинет пост генерального прокурора РФ

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент предложил зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ. Он уже внес Краснова на рассмотрение Совфеда.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Краснова на пост генпрокурора РФ во вторник, 21 января, а верхняя палата в целом - в среду, 22 января, сообщил первый замглавы комитета Владимир Полетаев.

Игорь Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова.

С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК.

Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции.