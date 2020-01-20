В России будет новый генпрокурор. Обобщение

Заместитель Председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов Фото: Следственный комитет РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прослуживший почти 14 лет в должности Генпрокурора РФ Юрий Чайка переходит на другую работу. Новым генпрокурором, как ожидается, станет заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Решение президента

В пресс-службе президента РФ Владимира Путина "Интерфаксу" сообщили, что он внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора.

При этом Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности "в связи с переходом на другую работу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение назначить Краснова генпрокурором является "решением президента". "Президент внес кандидатуру. Это его право как главы государства, он реализовал это право", - сказал Песков журналистам.

Совфед рассмотрит 22 января

Вопрос о назначении Генпрокурора РФ будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По ее словам, она поручила Комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру. "Проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на завтра. В случае одобрения вопрос о назначении Генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января", - приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обсудит кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ на заседании во вторник в 12:30, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Прокуратура и СК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, касающийся будущих взаимоотношений Генпрокуратуры и Следственного комитета в связи с отставкой Чайки.

"Рассуждать о разных противостояниях (Генпрокуратуры и Следственного комитета - ИФ) и так далее - это, наверное, удел, скорее, аналитиков и политологов. Мы в данном случае оставляем подобные вопросы без комментариев", - сказал Песков.

Между тем, глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена считает, что полномочия Генпрокуратуры РФ могут быть расширены в связи с предстоящей сменой руководителя надзорного ведомства.

"Этого исключить нельзя. Для того, чтобы работа прокуратуры была эффективной, на мой взгляд, следовало бы ей вернуть часть полномочий, которые были изъяты из УПК. Если говорить об изменениях в законе о прокуратуре, то было бы неплохо расширить полномочия прокуроров не только в вопросах прокурорского надзора, но и в уголовном судопроизводстве ", - сказал "Интерфаксу" Кучерена.

Касаясь кандидатуры нового генпрокурора РФ Игоря Краснова, Кучерена заметил, что знает его давно как "высокопрофессионального юриста, имеющего большой опыт работы в следственных органах". "Очень надеюсь, что тот опыт, который есть, позволит ему на должности генпрокурора ответственно подходить к решению вопросов, касающихся защиты прав и свобод граждан", - сказал адвокат.

По его мнению, "акцент на правозащитную деятельность, который существовал при Юрии Чайке, будет сохранен и будет развиваться".

В свою очередь Клишас считает, что Чайка серьезно повысил уровень работы прокуратуры, его опыт будет востребован на госслужбе. Особое внимание Чайка уделял защите прав граждан, в том числе социальных прав. Уверен, что опыт Чайки будет востребован на госслужбе", - сказал Клишас "Интерфаксу".

Чайка и Краснов

Чайка родился в 1951 году. В органах прокуратуры он работает с 1976 года. В разное время Чайка занимал посты прокурора Иркутской области, первого заместителя генпрокурора РФ, министра юстиции. Стал генпрокурором РФ в 2006 году, а в 2011 был переназначен на эту должность.

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова. С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.