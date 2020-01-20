Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за свою вызвавшую общественный резонанс фразу, касающуюся работы представителей СМИ.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - приводятся слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики в понедельник.

В сообщении утверждается, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, "был неверно интерпретирован, искажен". "На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель - любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в своем выступлении Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких "коллег".

Резонансное заявление главы Чувашии

В минувшую субботу, 18 января, интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - процитировали журналисты слова Игнатьева.

Как отметил глава Чувашиии, некоторые журналисты, несмотря на то, что родились в России, пишут о том, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке". "А мы (из-за действий этих журналистов - ИФ) будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками", - подчеркнул Игнатьев.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс. В частности, слова чиновника прокомментировал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который предположил, что "мочить журналистов" - это, похоже, новый способ борьбы с фейк-ньюс от главы Чувашии".

"Как нам стало известно - это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что "мочить" - не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой...", - приводятся слова Соловьева на сайте Союза журналистов.