Глава Чувашии Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техники

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал "дружеской пикировкой" ситуацию, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев на вручении работнику МЧС ключей от нового пожарного автомобиля высоко поднял руку. Из-за этого сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы взять их.

Сидоров пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник знакомы друг с другом.

"Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", - сообщил Сидоров агентству "Интерфакс".

Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ)".

Видеоролик с участием главы Чувашии Игнатьева, вручающего работникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей, появился в пятницу в средствах массовой информации.

Видео вызвало возмущенные комментарии пользователей соцсетей.

На сайте главы Чувашии сообщается, что накануне в Чебоксарах прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб и состоялось торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики.

На фотографиях, сопровождающих пресс-релиз, видно, что глава республики находится в той же одежде, как и в распространившемся видеоролике.

Это уже не первый за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс и широко обсуждаемый в СМИ.

"Мочить" журналистов

Ранее интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - процитировали журналисты слова главы республики.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс.

Позже Игнатьев принес извинения за свою фразу и заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - приводились слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики.

В сообщении утверждалось, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, "был неверно интерпретирован, искажен". "На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель - любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи", - говорилось в пресс-релизе.

Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года.