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"Газель" со школьниками перевернулась в Ивановской области после удара легковушки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Четверо человек получили травмы в результате автомобильной аварии со школьным автобусом в Тейковском районе Ивановской области.

Как сообщил во вторник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин, микроавтобус "Газель" перевозил детей в школу. Около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса врезался автомобиль Renault Logan. В результате школьный микроавтобус перевернулся.

По данным полиции, четверо детей получили травмы, характер травм пока неизвестен. Дети госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились восемь человек, включая шестерых детей.

По словам собеседника агентства, трое детей и взрослый получили травмы.

По его данным, на трассе в Ивановской области водителю легкового автомобиля "не удалось удержать его на скользкой дороге". В результате машина столкнулась с проезжавшим мимо школьным автобусом.

Ивановская область ДТП

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