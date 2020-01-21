Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Генерал-полковник Халил Арсланов Фото: Министерство обороны РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.

В материалах, оглашенных судьей Второго окружного военного суда, говорится, что 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно. Во вторник, 21 января, этот суд рассматривает жалобы на арест имущества генерала.

Как следует из документов, уголовное дело, по которому обвиняемым стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Как сообщалось, вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ. Сам генерал, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает, говорил "Интерфаксу" осведомленный источник.