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Недвижимость семьи генерала Арсланова арестовали по делу о миллиардном хищении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Второй окружной военный суд во вторник рассматривает апелляционные жалобы на арест земельных участков и недвижимости заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова и его детей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат генерала Антон Антонов, сейчас под арестом находятся земельный участок самого Арсланова в подмосковных Липках в Красногорском районе, а также соседний с ним участок его дочери с домом, квартира сына на северо-западе Москвы и его дача. Между тем, по словам Антонова, "на участке дочери не находится никакого дома".

Суд приобщил к материалам дела заключение эксперта, который выезжал на место и исследовал его.

В РоссииЗамглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублейЗамглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублейЧитать подробнее

На суде защита заявила, что ущерб по одному из инкриминируемых Арсаланову эпизодов был возмещен в полном объеме.

"Мы получили официально по адвокатскому запросу от первоисточника (Воентелекома - ИФ), что денежные средства в размере 199 млн рублей возвращены в федеральный бюджет, в частности, Минобороны", - сказал Антонов в суде.

Согласно материалам дела, замглавы Генштаба ВС РФ Арсаланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам - на 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно.

Уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денег при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной спецтехники.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Сам генерал, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает, говорил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Халил Арсланов

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