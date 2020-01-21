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Глава отделения ПФР по Красноярскому краю арестован по делу о взятке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Красноярска арестовал на один месяц управляющего отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Дениса Майбороду, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.

Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело против неустановленных должностных лиц отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю по обвинению в превышении должностных полномочий и похищении 70 млн рублей при покупке недвижимости для одного из районных отделений ПФР в Красноярске.

По информации СКР, в конце 2017 года отделение ПФР по Красноярскому краю проводило аукцион на приобретение двух административных зданий общей площадью 1,7 тыс. кв. м для нужд управления ПФР в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей. Однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше и составляет 54 млн рублей. Таким образом, более 70 млн рублей были похищены.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ во время обысков в кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников учреждения изъяли документы, крупные суммы денег, большое количество банковских карт, электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Красноярский край Денис Майборода

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