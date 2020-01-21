Попавшую под угрозу исчезновения мышь-полевку поселили на необитаемом острове Байкала

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ученые заселили колонию ольхонской полевки на необитаемый остров Боракчин на озере Байкал, чтобы изучить причины вымирания этого вида в дикой природе, сообщила заместитель директора по науке ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Светлана Бабина.

"Это совместный проект с Российской академией наук (...). Мы выпустили ольхонскую мышь-полевку, которая находится на грани вымирания, на необитаемый остров в проливе Малое море, чтобы разработать методы восстановления популяции в дикой природе. Это научный эксперимент. Остров изолированный, он никем не посещается, и как там будет все развиваться, интересно всему научному сообществу зоологов России", - сказала Бабина во вторник на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса.

По ее словам, на молодую колонию мышей не будет антропогенного воздействия, поэтому ученые смогут выявить долю влияния человека и природных факторов на вымирание.

Ольхонская полевка впервые в истории дала потомство в неволе. Фото https://t.co/6FuegUK2JU pic.twitter.com/3tSAVr303O — Информ Полис (@infpol_ru) July 13, 2017

"Ранее на Боракчине обитала колония ольхонских полевок, однако она была полностью уничтожена горностаем, который пришел на остров зимой по льду. Очень редко такое бывает, чтобы животные преодолевали по льду Байкала такое значительное расстояние", - отметила Бабина.

Она также сообщила, что в 2020 году ученые "Заповедного Прибайкалья" приступят к подсчету численности ценного пушного зверька выдры на заповедных территориях - ранее таких исследований не проводилось. Кроме того, будут продолжены поиски колоний редкого черношапочного сурка, занесенного в Красную книгу РФ.

"В 2016 году мы обнаружили единственную известную на западном побережье Байкала колонию черношапочного сурка в труднодоступной местности - на Берегу бурых медведей. В этом году организуем туда экспедицию для наблюдения и поиска новых колоний", - сказала Бабина.

Ученые в 2020 году также продолжат работы по учету обитающих там бурых медведей - самой крупной внутриконтинентальной популяции этого животного. При этом в состав экспедиции традиционно будут входить экотуристы.

"Участвующие в экспедиции туристы - подготовленные, высокомотивированные люди, имеющие необходимые навыки и снаряжение. В свою очередь привлечение экотуристов позволяет нам задействовать в экспедиции высокоскоростные катера - они оплачиваются за счет вырученных от экотура средств", - уточнила Бабина.

Ольхонская полевка - вид грызунов, относящийся к роду скальных полевок, обитающих в Центральной и Северо-Восточной Азии. Встречается только в Прибайкалье - на скальных выходах и каменистых россыпях реликтовой Тажеранской степи, на островах пролива Малое Море и на острове Ольхон озера Байкал. Реликтовое происхождение, небольшой и разорванный ареал обитания, а также низкая численность позволяют отнести ольхонскую полевку к числу редких, исчезающих видов.