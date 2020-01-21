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Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов", сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Около 17:30 по московскому времени самолет успешно сел в аэропорту "Платов". Предварительная причина - срабатывание датчика расхода топлива", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся 88 пассажиров и пять членов экипажа.

Пресс-служба авиакомпании "Азимут" подтвердила факт посадки авиарейса в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине. По словам сотрудника пресс-службы, посадка самолета прошла в штатном режиме.

Ростов-на-Дону Sukhoi Superjet 100

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