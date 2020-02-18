Источник опроверг неисправность шасси SSJ-100, готовящегося к посадке во Внуково

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самолет SuperJet, выполняющий рейс из Берлина, готовится к штатной посадке в московском аэропорту "Внуково", командир доложил о срабатывании датчика неисправности шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир самолета Берлин - Москва связался с диспетчерами и доложил о срабатывании датчика неисправности шасси. Позднее неисправность не подтвердилась, SuperJet готов штатно сесть во Внуково", - сказал источник.

По его словам, об аварийной посадке речь не идет.