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Источник опроверг неисправность шасси SSJ-100, готовящегося к посадке во Внуково

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самолет SuperJet, выполняющий рейс из Берлина, готовится к штатной посадке в московском аэропорту "Внуково", командир доложил о срабатывании датчика неисправности шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир самолета Берлин - Москва связался с диспетчерами и доложил о срабатывании датчика неисправности шасси. Позднее неисправность не подтвердилась, SuperJet готов штатно сесть во Внуково", - сказал источник.

По его словам, об аварийной посадке речь не идет.

Москва SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Внуково

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