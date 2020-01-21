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В Петербурге арестован обвиняемый в вербовке в ИГ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга арестовал фигуранта дела о вербовке граждан Таджикистана в террористы, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Исфандиёр Акрамов, будучи приверженцем радикальных идей ислама и сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана поехать в Сирию, чтобы участвовать там в боевых действиях на стороне ИГ.

Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По решению суда Акрамов арестован до 19 марта.

Петербург Исламское государство

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