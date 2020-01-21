Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Помощник президента РФ Андрей Белоусов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первым вице-премьером РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стал Андрей Белоусов. Ранее он был помощником президента по экономике.

Согласно документу, у председателя правительства должно быть девять заместителей. Юрий Трутнев назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Бывший замглавы ФНС России Дмитрий Григоренко стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Вице-премьерами назначены также Алексей Оверчук (бывший замглавы ФНС России), а также Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко (ранее - руководитель Росреестра), Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по вопросам строительства) и Дмитрий Чернышенко.

Позднее Александр Новак, вновь назначенный министром энергетики, пояснил, что Борисов будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

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