Поиск
Срочно
Объявлен состав кабинета министров РФ

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первым вице-премьером РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стал Андрей Белоусов. Ранее он был помощником президента по экономике.

Согласно документу, у председателя правительства должно быть девять заместителей. Юрий Трутнев назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Бывший замглавы ФНС России Дмитрий Григоренко стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Вице-премьерами назначены также Алексей Оверчук (бывший замглавы ФНС России), а также Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко (ранее - руководитель Росреестра), Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по вопросам строительства) и Дмитрий Чернышенко.

Позднее Александр Новак, вновь назначенный министром энергетики, пояснил, что Борисов будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

Новость дополняется

Хроника 15 – 21 января 2020 годаНовое правительство
Андрей Белоусов

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 января

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики
Новое правительство

Путин назвал обновленное правительство очень сбалансированным

Новое правительство

Объявлен состав кабинета министров РФ

Объявлен состав кабинета министров РФ

Источник заявил о планах Мутко возглавить госкорпорацию "ДОМ.РФ"

Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный

Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный

На Кавказе из-за аномально теплой зимы распустились первоцветы

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

На Урале собрались построить самый большой в мире православный храм

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');