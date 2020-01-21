Объявлен состав кабинета министров РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал указ о назначении глав министерств.

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.

Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.

Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев переназначен министром строительства.

На должность министра юстиции РФ указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства просвещения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам Максут Шадаев.

Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.