Глава думского комитета Левин займет пост замглавы аппарата правительства

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин переходит на работу в аппарат кабмина. Соответствующий указ от 22 января опубликован на сайте правительства РФ.

Ранее о новом назначении "Интерфаксу" сообщил источник в правительстве. По словам собеседника агентства, Левин на своем посту будет курировать вопросы СМИ и информационной политики.

Между тем первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сообщил "Интерфаксу" в среду, что в случае перехода Левина на новую должность его мандат в Госдуме останется вакантным до проведения выборов в одномандатном округе. Левин прошел в Думу по одномандатному округу № 0147 Лермонтовский (Пензенская область).

На вопрос, кто из депутатов "Справедливой России" может занять вместо Левина должность главы комитета Госдумы по информационной политике, которую представитель партии занимает по квоте, Емельянов ответил, что "тут могут быть разные варианты: либо кто-то из "Справедливой России" возглавит комитет, либо состоится обмен главами комитетов между фракциями".

"У нас нет людей, кто был бы специалистом в этой области, поэтому это может быть какой-то обмен комитетами, кто-то (из представителей других фракций) освободит какой-то комитет и его займёт наш человек, а должность (Левина) может занять представитель других фракций", - сказал Емельянов.