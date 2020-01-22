Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ.

В соответствии с документом, у руководителя аппарата, которым стал Дмитрий Григоренко, может быть до 11 заместителей. Первым заместителем главы аппарата стал Валерий Сидоренко. Должности заместителей заняли замглавы Минфина РФ Илья Трунин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Светлана Андрющенко, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко. Руководителем протокола председателя правительства - заместителем руководителя аппарата назначена Наталья Савина.

Заместителями руководителя аппарата правительства также остались Ольга Кривонос и Эльмир Тагиров.

Премьер назначил также директоров департаментов правительства РФ.

В частности, Виктор Кузнецов сменил Эльмира Тагирова на посту директора департамента международного сотрудничества. Борис Наконечный назначен директором департамента государственного оборонного заказа. Николай Архипов назначен главой департамента оборонно-промышленного комплекса. Евгений Боженов возглавил департамент обеспечения регуляторной политики, Александр Валяев - департамент протокольного обеспечения, Сергей Вельмяйкин - департамент здравоохранения и социального развития, Марина Волкова - департамент референтуры, Александр Вишняков - департамент кадров, Евгений Комар - департамент информационных технологий.

Андрей Кротов стал руководителем секретариата Мишустина.

Кирилл Лысогорский назначен директором департамента промышленности, Константин Панферов - директором департамента правового обеспечения, Максим Степанов - директором департамента регионального развития и инфраструктуры, Павел Степанов - директором департамента сопровождения законопроектной деятельности.

Департамент экономического развития и финансов возглавил Василий Толоко.

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