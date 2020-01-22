Руководителем Росреестра назначен Олег Скуфинский
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Скуфинского руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
С октября 2016 года эту должность занимала Виктория Абрамченко, которая накануне была назначена вице-премьером РФ.
Ранее Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.