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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Руководителем Росреестра назначен Олег Скуфинский

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Скуфинского руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

С октября 2016 года эту должность занимала Виктория Абрамченко, которая накануне была назначена вице-премьером РФ.

Ранее Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Росреестр Михаил Мишустин Олег Скуфинский

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