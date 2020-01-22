Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, должны до 31 декабря подать все документы, необходимые для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начисления пойдут с 1 января текущего года. К июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань в среду.

Он напомнил, что такие семьи ежемесячно смогут получать половину прожиточного минимума ребенка, что составляет в среднем по стране порядка 5,5 тыс. рублей.

По словам президента, сейчас нужно понять, что эта сумма будет означать для семьи и поможет ли она повысить ее доход. "Для семей, где этого будет недостаточно, чтобы достичь этого уровня (прожиточного минимума), тогда такие семьи будут получать 11 тыс. на следующий год", - сказал Путин.

Ранее президент в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.