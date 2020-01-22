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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Самолет ВВС США провел новую разведку у границ РФ на Черном море

Вблизи российских баз в Сирии зафиксирован полет патрульного самолета американских ВМС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в среду совершил длительный полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, курсировал вдоль южного побережья полуострова от Керченского пролива до Севастополя. Полет, продолжавшийся более двух часов, выполнялся на расстоянии примерно 50-60 км от берега и на высоте 10,4 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Аналогичный полет самолет ВВС США RC-135W выполнял 20 января.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 в различных модификациях предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил ПВО, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Тем временем в среду вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик выполнял задание на удалении около 40 км от сирийского побережья на высоте 6,5 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Начиная с минувшей пятницы, американские разведывательные самолеты ежедневно выполняют полеты вблизи российских баз в Сирии. В полетах задействованы самолеты ВМС и ВВС США P-8A, RC-135U и RC-135W. При этом в минувшую субботу были зафиксированы сразу три полета американских самолетов вблизи российских баз.

18 января в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Азов", который, по утверждению турецких информационных ресурсов, направлялся на базу ВМФ РФ в Тартусе. 21 января в Сирию через Черноморские проливы также проследовал БДК "Цезарь Куников".

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