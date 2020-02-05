Четыре самолета армий США и Британии провели многочасовую разведку у границ РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Два разведывательных самолета армии США и два разведчика британских Королевских ВВС в среду совершили многочасовые полеты у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшиеся с авиабазы в Шауляе в Литве, около четырех часов курсировали к северу и востоку от области в литовском воздушном пространстве.

Тем временем британский самолет разведки и управления нанесением авиаударов Sentinel R.1, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил облеты Калининградской области со стороны Балтийского моря, Литвы и Польши. Он также четыре раза пролетел вдоль западной границы Белоруссии. Полет самолета вдоль границ России продолжался около пяти часов.

Одновременно второй британский разведчик - самолет радиоэлектронной разведки RC-135W - также выполнял задание в литовском небе у северных границ Калининградской области и северо-западных границ Белоруссии.

Кроме того, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с позывным JAZZY71, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Полет выполнялся на удалении приблизительно 45-60 км от побережья над международными водами Черного моря. Самолет предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Кроме того, в среду был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Он пролетел вдоль сирийского побережья на расстоянии около 50-60 км от российских баз над международными водами Восточного Средиземноморья.

В январе 2020 года американские военные самолеты и дроны несколько раз пролетали у границ РФ. Так, 14 января стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A совершил многочасовой полет у границ России в регионе Балтики. 15 и 22 января военные самолеты Соединенных Штатов вели разведку близ территории РФ.