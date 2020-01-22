Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.

"То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие - абсолютно неприемлемая ситуация для такой страны как Россия", - сказал Путин в среду на встрече со студентами ведущих отечественных университетов в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Так глава государства ответил на вопрос одной из студенток, касающийся окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году. "Период перемен вызывает опасения, поскольку то, что было в 90-е годы, если верить родителям, - на улицу было страшно выйти. Вообще в международном опыте были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или в Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?" - спросила Путина студентка.

Отвечая на вопрос, российский лидер напомнил, что в Сингапуре был назначен наставником президента Ли Куан Ю. "Но он был отец, "папаша" был действующий. Так что там преемственность была прямая. Ли Куан Ю - выдающийся человек, и он лет 30 был у власти. Он в принципе создал страну", - подчеркнул Путин.

Он отметил: "что-то подобное создавать в России, вы хотите, чтобы я был наставником?" Глава государства напомнил, что в среду на встрече с общественностью в Липецкой области он уже говорил о возможности внедрения в РФ парламентской формы правления.

"Такое возможно. Там (при парламентской форме правления - ИФ) партия, которая выигрывает выборы в парламент, формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит", - сказал Путин.

По его словам, в России нет политических партий, которые существуют "по сто с лишним лет, как в европейских странах". "Но даже там проблемы возникают, когда по полгода не могут сформировать правительство", - отметил Путин.

Россия, по мнению политического лидера, должна оставаться сильной президентской республикой. У нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Все это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно", - заявил Путин.