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Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за снега и метели

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Мурманск" в среду вечером перестал принимать и выпускать самолеты из-за сложных метеоусловий, сообщается на сайте воздушной гавани.

Изначально аэропорт был закрыт для уборки снега с 19:00 до 22:00 по московскому времени, но затем закрытие аэропорта продлили до 04:00 23 января.

Из-за непогоды три самолета не смогли совершить посадку в Мурманске. Так, самолет, выполнявший рейс DP-235 авиакомпании "Победа" Москва-Мурманск, был вынужден вернуться во Внуково. Самолет, выполнявший рейс FV-6345 авиакомпании "Аэрофлот" Санкт-Петербург, вернулся в Пулково. Самолет, выполнявший рейс SU-1316 авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Мурманск, также приземлился в Пулково.

По данным Мурманского гидрометцентра, в регионе в настоящее время местами сильный снегопад и порывистый ветер. В частности, на северном побережье ожидается усиление ветра в порывах до 35-37 м/с. В городах на севере области ветер до 24 м/с. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до утра четверга.

Также из-за непогоды и плохой видимости перекрыто движение на дороге Кола-Серебрянские ГЭС, которая ведет к поселку Туманный и селу Териберка на берегу Баренцева моря, а также участок федеральной трассы "Кола" с 1470 по 1510 км, который ведет к поселку Спутник в Печенгском районе, сообщает "Мурманскавтодор".

Региональный главк МЧС просит воздержаться в настоящее время от дальних поездок.

Мурманск

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