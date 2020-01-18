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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Задержанные в Кабо-Верде моряки из РФ попросили закупить им лекарства и предметы быта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Представители дипмиссии РФ в Кабо-Верде сообщают об отсутствии у задержанных в прошлом году российских моряков жалоб на содержание в тюрьме, говорится в сообщении посольства в твиттере в субботу.

По словам дипломатов, были приняты просьбы моряков о закупке дополнительных лекарственных средств и предметов быта. Представители дипмиссии получили восемь писем для передачи родственникам.

1 февраля 2019 года стало известно, что в порту Прая (Кабо-Верде) было задержано судно, на котором находились российские моряки, подозреваемые в контрабанде 9 тонн кокаина.

По информации российской дипмиссии, 30 января сухогруз ESER, следовавший в Марокко под флагом Панамы, вошел в порт города Праи в связи со смертью на борту судна российского гражданина, старшего помощника капитана Хомицкого. 6 февраля было получено заключение судмедэксперта о естественных причинах его смерти. После оформления консульским отделом посольства свидетельства о смерти, тело Хомицкого 17 февраля было транспортировано в Мурманск, где он ранее проживал.

31 января 2019 года в связи с обнаружением на борту судна ESER партии наркотических веществ его экипаж - 12 российских моряков - был задержан. 2 февраля суд Праи избрал в отношении задержанных моряков меру пресечения в виде содержания под стражей в городской тюрьме "Сан-Мартинью". Данное решение было обжаловано адвокатом.

В минувший четверг стало известно о смерти одного из моряков - Сергея Животова. На сайте посольства РФ в Кабо-Верде сообщалось, что решается вопрос с отправкой его тела в Мурманск, где он ранее проживал.

Кабо-Верде ESER

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