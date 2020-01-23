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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:35

Пожар на траулере в Охотском море продолжается третьи сутки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожар на траулере Enigma Astralis, начавшийся во вторник утром, еще не ликвидирован, спасатели пока не могут приступить к операции.

"(Траулер - ИФ) еще горит с одной стороны, поэтому спасательное судно не может подойти ближе", – сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по факту пожара.

Ране сообщалось, что экипаж спасательного судна ледового класса "Сибирский", который во вторник вечером подошел к горящему судну, не может приступить к тушению из-за опасности этой операции, существует риск взрыва хладоагентов рефрижераторной установки.

Надстройка траулера "Enigma Astralis" загорелась во вторник, около 02:20 по московскому времени, судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы, пострадавших нет.

Часть эвакуированных моряков отправлена во Владивосток двумя попутными судами.

По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

Судно Enigma Astralis приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).

Enigma Astralis Охотское море

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