Спасатели не смогли начать тушить загоревшийся вчера в Охотском море траулер

Спасатели не приступают к тушению Enigma Astralis ради своей безопасности

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экипаж спасательного судна ледового класса "Сибирский", который накануне подошел к траулеру Enigma Astralis, горящему в Охотском море, не приступает к его тушению из-за опасности этой операции, сообщили агентству "Интерфакс" в морском координационно-спасательном подцентре ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский".

"На судне видны языки пламени, высаживаться на него опасно для жизни. Кроме того, существует риск взрыва хладоагентов рефрижераторной установки Enigma Astralis. Информация о том, был ли уже такой взрыв, к нам не поступала", - сказал представитель подцентра.

По его словам, угроза, что пламя доберется до резервуаров с топливом пока отсутствует, так как танки с горючим находятся в самом низу, под ватерлинией.

"Для нас главное, что все люди спасены", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что Enigma Astralis может гореть еще несколько дней.

Надстройка траулера Enigma Astralis загорелась во вторник, 21 января, около 02:20 мск. Судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы. Пострадавших нет. На борту горящего судна никого не осталось.

По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).