В Федерации еврейских общин посетовали на нехватку раввинов и синагог в России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В настоящее время еврейская община РФ испытывает нехватку раввинов и синагог, однако эта ситуация со временем будет исправлена, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

"У нас есть высшие учебные заведения, которые выпускают каждый год пять, семь, десять раввинов. Но у нас большая страна. Есть города, где требуются еще раввины, на всех широких просторах России. И мы надеемся, что мы угонимся за временем, и у нас кадров хватит на всех", - заявил Борода в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Он признал, что сейчас в столице, как и в целом по стране, "ощущается нехватка раввинов". "Москва сегодня - это 12 млн человек. Евреи, так сложилось, - это люди, связанные с культурой, с наукой, с образованием, с активной жизненной позицией. В Москве проживает, по нашему пониманию, как минимум полмиллиона евреев, которые находятся в самых разных районах. А по еврейской традиции принято, что люди должны ходить в синагогу шаговой доступности", - отметил раввин.

Он указал на то, что каждый округ Москвы - это, по сути, город-миллионник, в каждом из них проживает 50-70 тыс. евреев, у которых нет ни синагог, ни еврейских школ. "Мы каждый год открываем три-четыре центра и понимаем, что у нас еще много работы", - признал Борода.

Между тем ранее главный раввин России Берл Лазар признал, что из-за советского атеизма евреи в стране полностью ассимилировались и не слишком придерживаются религиозных традиций своего народа.

"Я не думаю, что они (российские евреи - ИФ) очень религиозны", - сказал раввин в интервью французской газете Le Figaro. По оценке Лазара, в России проживает чуть меньше 1 млн евреев, но участвуют в общинной жизни около 150-200 тыс. "Таким образом, 80% из них нерелигиозны - не ходят в синагогу, не молятся", - отметил раввин.

Он пояснил, что семьдесят с лишним лет коммунистической власти "оставили след": у большинства евреев не было соответствующего воспитания, необходимого еврейского образования, они не знали традиций. Тем не менее, отметил Лазар, "уникальный характер нашей общины в том, что тут не различают между религиозными и другими, община должна быть единой".

28 января в Москве пройдет съезд ФЕОР, посвященный 20-летию этой организации. По мнению ее руководителя, основное, что удалось за 20 лет достичь, это создать полноценную еврейскую общину России, а главная задача на будущее - сделать так, чтобы каждый еврей знал о своих корнях и истории.