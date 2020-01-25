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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:13

Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска через три часа после вылета

На борту сработал один из датчиков технической неисправности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Рейс вылетел в одиннадцать часов вечера, вернулся в два часа ночи - сработал один из датчиков технической неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в 06:15 местного времени (01:15 мск) пассажиры вылетели к месту назначения резервным бортом.

В самолете находились 168 пассажиров и семь членов экипажа.

Новосибирск Камрань Вьетнам S7

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