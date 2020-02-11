Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт "Толмачева" после того, как в нем сработал датчик технической неисправности, рассказал информированный источник "Интерфакса". во вторник, вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Речь идет о рейсе с вылетом в 02:45 по московскому времени, он благополучно сел в аэропорту вылета в 05:30.

На борту было 132 пассажира, их уже посадили на резервный борт, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Толмачево".

По факту инцидента проводит проверку Новосибирская транспортная прокуратура, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.