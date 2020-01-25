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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Около 90 тыс. человек остались без света в Чечне

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Часть жителей трех районов Чечни остались без света, сообщается на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства, в субботу в 11:48 по Москве на электрической подстанции "Цемзавод" произошло отключение трансформатора. Без электроснабжения остались бытовые потребители части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов (около 90 тыс. человек), отметили в Минэнерго.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Чечня Минэнерго

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