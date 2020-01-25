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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:50

Специалисты восстановили энергоснабжение трех районов Чечни

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества в трех районах Чечни, сообщается в субботу на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства, в 13:10 на подстанции "Цемзавод" после устранения течи масла и восстановления давления был введен в работу ранее отключенный трансформатор, всем потребителям подано напряжение.

Ранее сообщалось, что в субботу около 12:00 по Москве без электроснабжения остались около 90 тыс. потребителей части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чечни.

Чечня Минэнерго

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