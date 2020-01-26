Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рыбаков-любителей, отрезанных от берега на льдине, спасают в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Сегодня в 13.00 (сах) (5:00 - мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около шестиста рыбаков. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц спецтехники. Также в готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России, добавили в ведомстве.