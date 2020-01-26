Сахалинские спасатели эвакуировали со льда почти 100 рыбаков

Лед у берегов Сахалина (архив) Фото: ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Не менее 90 человек эвакуировали спасатели со льда в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщило региональное ГУ МЧС России.

Около 13:00 воскресенья (5:00 по московскому времени) во льду у мыса Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. Около шестисот рыбаков оказались отрезанными от берега.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц спецтехники. Также в готовности к взлету находится вертолет Ми-8.

По состоянию на 15:30 (7:30 по Москве) за трещиной осталось около 300 человек. Они собираются группами для переправы на берег. Остальные вышли со льда самостоятельно.