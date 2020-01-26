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Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
Протоирей Всеволод Чаплин
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года, сообщили "Интерфаксу" прихожане.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Кончину священника подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва. "Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное", - написал он в своём телеграм-канале.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах - заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года - заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года - член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Всеволод Чаплин

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