Причину смерти протоиерея Чаплина установят в понедельник

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В понедельник, 27 января, как ожидается, будет установлена предварительная причина скоропостижной кончины протоирея Всеволода Чаплина, известного московского священника, настоятеля храма Феодора Студита.

Руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, который выступил одним из понятых при установлении факта кончины священника, уточнил, что в настоящее время тело протоиерея находится в церковной больнице святителя Алексея, где будет проведено его вскрытие".

Известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни.