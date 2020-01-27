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Нашли мать мальчиков, брошенных в "Шереметьево"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту "Шереметьево", не знала о планах отца, сообщила журналистам на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс" уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом", - отметила Трегубенко.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ведутся поиски отца детей. По сведениям прокуратуры, в настоящий момент дети находятся в одной из подмосковных больниц. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

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