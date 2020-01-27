На оставившего детей в "Шереметьево" мужчину завели уголовное дело

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Дело возбудило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным СКР, накануне, 26 января, мужчина со своими малолетними сыновьями 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом "Хабаровск-Москва". "По прибытии в аэропорт мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. "По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов. Выясняются причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что правоохранительные органы также устанавливают социальное положение этой семьи, условия их проживания. Также устанавливается, вели ли органы опеки профилактическую работу с этой семьей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту "Шереметьево", не знала о планах отца оставить детей. "Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом", - отметила детский омбудсмен.