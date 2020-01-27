Правозащитники обвинили следователей в систематических нарушениях по делам о пытках

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правозащитная организация "Комитет против пыток" направила в Следственный комитет РФ (СКР) и Генпрокуратуру доклад, в котором утверждается, что следователи систематически нарушают закон при рассмотрении жалоб граждан на действия силовиков, в частности, на пытки и избиения, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Председатель "Комитета против пыток", член Совета по правам человека при президента РФ (СПЧ) Игорь Каляпин рассказал, что организация собрала большой объем доказательств систематических или долговременных нарушений следователей в делах о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам правозащитников, следователи зачастую даже не проводят проверку по жалобе потерпевшего и неправомерно отказывают в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, сотрудники СКР не соблюдают порядок рассмотрения ходатайств и жалоб, не уведомляют потерпевших и их представителей о принятии решений по делу и зачастую просто тихо закрывают его. А если решение следователя отменяется как незаконное, то никакое наказание ему за это обычно не грозит, отмечают в "Комитете против пыток".

Как сообщил "Ъ" юрист правозащитной организации Дмитрий Казаков, следователи часто выносят незаконные процессуальные решения по подобным делам после, как правило, "неполного расследования". При этом руководители следственные органов и прокуратура своевременно не отменяют эти неправомерные решения.

В итоге общие сроки расследования по жалобе на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов "растягиваются на годы, теряется возможность сбора доказательств — они утрачиваются со временем, свидетели забывают то, что видели", добавил юрист.

Правозащитники изучили ведомственные нормативные акты и предложили изменить их, чтобы улучшить ситуацию в сфере расследования подобных дел. В частности, "Комитет против пыток" предлагает передавать материалы дела в вышестоящий следственный отдел после трех процессуальных решений, признанных незаконными. Правозащитники также рекомендуют ведомству отказаться от бумажных писем и перейти на электронные или даже прибегнуть к альтернативным способам коммуникации с потерпевшими, например, путем отправки СМС-сообщений и сообщений через портал "Госуслуги". Это, по мнению представителей "Комитета против пыток", облегчит диалог следователей с гражданами.

Руководитель московского отделения "Комитета против пыток" Анастасия Гарина, которая сама работала следователем, пояснила, почему ее бывшие коллеги допускают подобные нарушения. Следователи отказывают в возбуждении дел по жалобе на насилие со стороны силовиков, так как опасаются, что фигуранты дела, будучи должностными лицами, могут вмешаться в ход расследования, будет иметь место противодействие и столкновение интересов, рассказала Гарина.