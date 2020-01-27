"Эхо Москвы" подверглось продолжительным хакерским атакам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает об атаке хакеров на свой сайт и компьютеры сотрудников, из-за чего возникают проблемы с удаленным подключением спикеров.

"Технически и фактически доказано, что идут атаки. Не только на сайт "Эха Москвы", но и на офис "Эха Москвы", и на наши компьютеры, компьютерную и интернет-связь. Из-за этого страдает и, в том числе, часть телефонной связи", - сообщил в эфире радиостанции первый заместитель главного редактора "Эха Москвы" Сергей Бунтман.

В настоящий момент наблюдаются сложности с удаленными подключениями авторов и гостей радиостанции, говорится в сообщении "Эха".

Перебои с интернетом и телефонной связью на радиостанции длятся около двух недель.