Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

"Эхо Москвы" подверглось продолжительным хакерским атакам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает об атаке хакеров на свой сайт и компьютеры сотрудников, из-за чего возникают проблемы с удаленным подключением спикеров.

"Технически и фактически доказано, что идут атаки. Не только на сайт "Эха Москвы", но и на офис "Эха Москвы", и на наши компьютеры, компьютерную и интернет-связь. Из-за этого страдает и, в том числе, часть телефонной связи", - сообщил в эфире радиостанции первый заместитель главного редактора "Эха Москвы" Сергей Бунтман.

В настоящий момент наблюдаются сложности с удаленными подключениями авторов и гостей радиостанции, говорится в сообщении "Эха".

Перебои с интернетом и телефонной связью на радиостанции длятся около двух недель.

Эхо Москвы

Новости

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Дело сенатора Арашукова

Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделению денег на первого ребенка

На кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело пропавшей девушки

Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января

Новый коронавирус в Китае

Крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор заверил, что коронавирус из Китая через посылки не передается

Новый коронавирус в Китае

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');