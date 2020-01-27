Арестован подозреваемый по делу о гибели пяти человек от метанола

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Омской области арестован 37-летний житель села Покровка, подозреваемый в продаже технического спирта, которым отравились десять человек, сообщила региональная прокуратура. Пять пострадавших погибли, остальные госпитализированы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о хранении и сбыте опасной продукции, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

Расследование находится на контроле прокуратуры.