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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Арестован подозреваемый по делу о гибели пяти человек от метанола

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Омской области арестован 37-летний житель села Покровка, подозреваемый в продаже технического спирта, которым отравились десять человек, сообщила региональная прокуратура. Пять пострадавших погибли, остальные госпитализированы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о хранении и сбыте опасной продукции, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Омская область прокуратура СКР

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