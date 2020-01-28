Число погибших из-за суррогатного алкоголя в омском селе выросло до 6

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Один отравившихся некачественной спиртосодержащей жидкостью умер в омской больнице, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения Омской области.

Таким образом, этот пациент стал шестым погибшим от суррогатного алкоголя.

Собеседник агентства добавил, что еще два пациента находятся в тяжелом состоянии, а трех отравившихся уже отпустили домой..

Всего, по данным областного Минздрава, на сегодняшний день в токсикологический центр БСМП- 1 с подозрением на отравление поступили шесть жителей села Покровка.

Ранее следственное управление СКР по региону сообщало о пяти погибших и пяти пострадавших.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть людей) было возбуждено в отношении жителя села Покровка. Следствие полагает, что он под видом алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за 0,5 л технический спирт, после употребления которого пять человек погибли сразу и еще пятеро были госпитализированы с отравлением.