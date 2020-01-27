Суд отменил постановление о продлении ареста замглавы "Аэрофлота"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник отменил постановление о продлении ареста замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова и других фигурантов дела о хищении не менее 250 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Мария Корчагина.

"Мосгорсуд отменил постановления о продлении срока ареста до 29 февраля в отношении Владимира Александрова, Александра Сливко, Дины Кибец и Татьяны Давыдовой и вернул материалы в Басманный суд для нового рассмотрения", - сказала она в понедельник.

Александров, а также председатель адвокатской коллегии "Консорс" Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова в октябре 2019 года были арестованы по обвинению в многомиллионном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора "Аэрофлота" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании. После этого, по версии следователей, по данным договорам были необоснованно перечислены не менее 250 млн рублей, которые затем похитили.

Следствие утверждает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота". Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий правоохранительных органов.