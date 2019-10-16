"Аэрофлот" попросил Мосгорсуд отпустить замгендиректора компании из СИЗО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот", признанное потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в отношении заместителя генерального директора авиакомпании Владимира Александрова, просит изменить своему топ-менеджеру меру пресечения на домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Мосгорсуда.

Такую просьбу озвучил представитель компании на заседании суда. В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы защиты на арест Александрова.

Басманный суд Москвы 2 октября арестовал на два месяца Александрова, а также председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

Следствие утверждает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота". Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.