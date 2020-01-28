Гендиректор "Сухого" покинет пост до конца недели

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гендиректор компании "Сухой", производящей боевые самолеты Су-34, Су-35 и Су-57, до конца недели уйдет в отставку, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Два топ-менеджера предприятий авиапрома сообщили газете, что совет директоров уже в четверг освободит от должности 58-летнего Игоря Озара. Сейчас исполняющим обязанности гендиректора является Михаил Стрелец - первый замглавы Озара и директор ОКБ "Сухого", следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации.

По словам близкого к Минобороны источника "Ведомостей", компанию, скорее всего, возглавит "директор одного из холдингов, входящих в периметр авиационного кластера "Ростеха". Сейчас это "Технодинамика", "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация.

Один из собеседников издания отметил, что перестановки происходят на фоне адаптации ОАК к корпоративным стандартам "Ростеха", подразумевающим внедрение института управляющих директоров отраслевых предприятий, а также создание из ОАК общей управляющей компании под руководством Юрия Слюсаря.

Газета сообщает, что свою роль в отставке Озара сыграли "неудачи последнего времени", в том числе декабрьское крушение первого серийного истребителя пятого поколения Су-57, произошедшее накануне церемонии передачи самолёта Минобороны РФ. Передача первого Су-57 в войска была отложена на 2020 год, что было негативно воспринято военными, сказал собеседник "Ведомостей".

По его словам, на это также наложились сложности с загрузкой мощностей Новосибирского авиазавода (НАЗ, филиал "Сухого") - "готовящийся к подписанию новый контракт на Су-34 будет меньшего объема, чем предыдущий, что автоматически ставит вопрос об экономической целесообразности сохранения производства бомбардировщиков в Новосибирске".

В ОАК и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную промышленность, от комментариев воздержались.

Компания "Сухой" (в составе ОАК) серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет экспортные контракты. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

Согласно годовому отчету за 2018 год, компания "Сухой" выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей. По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК (аналогичные данные за 2018 год не публиковались). Отчетность за 2019 год пока не опубликована.

Игорь Озар родился в Москве в 1961 году. В 1984 году окончил Московский институт управления им. Орджоникидзе (сейчас - Государственный университет управления) по специальности "инженер-экономист по организации управления производством". До 1999 года работал в нефтехимической промышленности. С 1999 по 2011 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОКБ "Сухого", с 2007 года - исполнительным директором ОКБ. С 2011 года возглавлял ПАО "Компания "Сухой", в 2015 году вошел в состав правления ОАК.