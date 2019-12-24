Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Истребитель планировалось сдать военным до конца текущего года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель пятого поколения Су-57, который разбился во вторник в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что передача техники была запланирована на текущую неделю.

Ранее стало известно о крушении Су-57 во время испытательного полета. Летчик успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете.