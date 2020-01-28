Патриарх Кирилл назвал суррогатное материнство унижением достоинства женщин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал раскритиковал практику суррогатного материнства из-за ее нравственной неоднозначности.

"Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми", - заявил патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Он отметил, что суррогатная мать - это та, которую эксплуатируют, но идет она на это "ведь не бесплатно, не из энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей".

По мнению патриарха Кирилла, в основепроблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе. "Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное унижение достоинства российской женщины, самых незащищенных из них", - убежден патриарх.