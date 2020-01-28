Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Патриарх Кирилл назвал суррогатное материнство унижением достоинства женщин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал раскритиковал практику суррогатного материнства из-за ее нравственной неоднозначности.

"Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми", - заявил патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

В РоссииВ РПЦ заявили, что не против крещения младенцев, появившихся благодаря ЭКОЧитать подробнее

Он отметил, что суррогатная мать - это та, которую эксплуатируют, но идет она на это "ведь не бесплатно, не из энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей".

По мнению патриарха Кирилла, в основепроблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе. "Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное унижение достоинства российской женщины, самых незащищенных из них", - убежден патриарх.

патриарх Кирилл РПЦ

Новости по теме

Новости

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Марат Хуснуллин будет курировать Крым в правительстве России

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Источник узнал о планах возобновить полеты на курорты Египта в апреле

СВР рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах

СВР рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России" после инцидента с пожарным

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России" после инцидента с пожарным

Суд подтвердил обязанность "Победы" кормить пилотов бесплатно

Песков счел оскорбительными слова Зеленского о причине Второй мировой войны

Источник узнал о возвращении пассажирского самолета в Новосибирск

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');