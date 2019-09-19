В РПЦ заявили, что не против крещения младенцев, появившихся благодаря ЭКО

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда заявил, что отказ священников от крещения малышей, появившихся на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), противоречит учению церкви.

Таким образом Легойда прокомментировал заявления протоиерея Димитрия Смирнова, выступившего против крещения младенцев, появившихся на свет в результате ЭКО или суррогатного материнства. Представитель РПЦ подчеркнул, что это личное мнение отца Димитрия.

"В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате суррогатного материнства. Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященном этому вопросу и принятом Синодом Русской церкви в конце 2013 года", - написал Легойда в четверг в своем телеграм-канале.

При этом, добавил он, условием для совершения таинства, согласно положению документа, является церковное покаяние родителей-восприемников. "Ведь если они, крестя младенца, хотят его воспитывать в православии, то надо следовать учению церкви или раскаяться в его игнорировании", - заметил представитель РПЦ. Тем же, от кого при крещении требуют чего-то иного, Легойда предложил сообщать об этом в Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Попутно он напомнил, что существуют процедуры ЭКО, которые исключают уничтожение "излишних эмбрионов", и "любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению". "Иные же технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы", - добавил Легойда.

В среду, 18 сентября, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против того, чтобы крестили младенцев, появившихся на свет в результате ЭКО или суррогатного материнства. "Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - заявил священник.