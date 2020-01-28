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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Марат Хуснуллин будет курировать Крым в правительстве России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Курировать реализацию федеральных проектов в Крыму будет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято", - сказал Аксенов.

Он рассказал, что уже поговорил с Хуснуллиным, на текущую неделю запланирована рабочая встреча.

Глава Крыма напомнил, что до отставки прежнего правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. "То, что было Дмитрием Николаевичем заложено, будет продолжено (. . .) Все программы, которые были заявлены будут реализованы - никаких изменений в этой ситуации не будет", - добавил он.

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Крым Марат Хуснуллин Сергей Аксенов

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