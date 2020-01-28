Московского школьника с бомбой в квартире отпустили из-под домашнего ареста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий 15-летнему столичному школьнику, задержанному по делу об изготовлении взрывного устройства в 2018 году.

"Суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий сроком до 28 апреля 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Согласно решению Мосгорсуда, на несовершеннолетнему обвиняемому теперь запрещено выходить с 22:00 до 7:00 за пределы своей квартиры, посещать массовые и общественные мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, их представителями, защитниками, родственниками и близкими людьми. Кроме того, ему нельзя отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Молодой человек был задержан 2 ноября 2018 года. По данным некоторых СМИ, следствие вышло на придерживающегося анархических взглядов подростка в ходе расследования взрыва в приемной УФСБ в Архангельске 31 октября того же года, устроенного 17-летним местным жителем. В результате этого взрыва сам устроивший теракт молодой человек погиб, пострадали три сотрудника ФСБ,

Следствие вменило московскому школьнику незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ (222.1 УК РФ, 223.1 УК РФ). Как говорил "Интерфаксу осведомленный источник, в его квартире на улице Свободы был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

В октябре 2019 года Мосгорсуд перевел молодого человека, до этого находившегося под стражей, под домашний арест.