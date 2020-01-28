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Экс-кандидат в Мосгордуму Соловьев подал в ЕСПЧ жалобы на аресты за акции протеста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава московского отделения Партии перемен и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев подал в Европейский суд по правам человека две жалобы на аресты во время летних протестов.

"Сегодня непосредственно направили жалобы в ЕСПЧ. Первая - по аресту на акции 27 июля, второй - после шествия в защиту политзаключенных 31 августа. Оспариваю нарушение статьи Конвенции по правам человека о праве на выражение мнения, на свободу мирных собраний, а также на свободу и личную неприкосновенность", - сказал Соловьев "Интерфаксу" во вторник.

На этапе выдвижения и регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано нескольким группам оппозиционных политиков. У всех у них были по разным причинам забракованы собранные в их поддержку подписи. Отказ в регистрации спровоцировал в столице многочисленные санкционированные и несанкционированные протесты, однако большая часть кандидатов зарегистрирована так и не была. Задержания на митингах вылились в так называемое "московское дело".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ). Несколько человек по нему получили реальные и условные сроки.

31 августа также прошло несогласованное шествие в поддержку тех, кто был задержан на предыдущих акциях.

Соловьева за акцию 27 июля Савеловский суд Москвы признал его виновным в организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАРП) и арестовал на восемь суток. За акцию 31 августа Тверской суд арестовал политика на 20 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

ЕСПЧ Александр Соловьев

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