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"Дождь" сообщил о двухнедельной хакерской атаке на свои серверы

Ранее о кибератаках на свой сайт заявила радиостанция "Эхо Москвы"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" вслед за радиостанцией "Эхо Москвы" заявил о хакерских атаках на свои серверы, которые длились около двух недель.

"Об этом сообщили в интернет-провайдере "Мастертел"", - говорится в сообщении на сайте "Дождя". По данным телеканала, первая DDoS-атака произошла 9 января, самые крупные - 13 и 14 января, их мощности составили около 38 и 24 гигабит в секунду соответственно, 22 января произошла атака мощностью почти пять гигабит в секунду.

"Из-за атак сайт и рабочие почтовые аккаунты сотрудников "Дождя" работали с перебоями, также были сбои в работе интернета в редакции", - отметили на телеканале.

Накануне, 27 января, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал "Интерфаксу", что радиостанция обратилась в правоохранительные органы в связи с хакерскими атаками, которые начались примерно 13 января.

"Причем их (атак - ИФ) особенность была в том, что они атаковали не только сайт, что дело обычное и мы привыкли их отражать, но и каналы связи "Эхо Москвы", когда выходят программы с ведущими, которые находятся удаленно - это Юлия Латынина, Евгения Альбац, Сергей Пархоменко", - сообщил Венедиктов.

Кроме того, были неожиданно для техников были атакованы и офисные компьютеры, из-за чего "Эхо Москвы" не могло получать новости информагентств, отметил главред радиостанции. "Очень важно, что они (хакеры - ИФ) атакуют каналы связи интернета, в том числе и со спутника, с которого наши региональные партнеры получают сигнал. Это очень опытные, очень мощные DDoS-атаки. Как говорят нам специалисты, такими возможностями обладают очень крупные структуры, это не какие-то там черногорские юнцы, скажем так мягко", - заявил Венедиктов. Журналист добавил, что специалисты радиостанции уже научились отражать все эти атаки.

Дождь Эхо Москвы

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